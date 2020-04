Escândalo sexual afasta Kyle Walker da Seleção Inglesa

O escândalo em que Kyle Walker se envolveu esses dias, pode lhe custar ao lateral do Manchester City uma vaga na Seleção Inglesa.

De acordo com o jornal 'The Star', o treinador do combinado inglês, Gareth Southgate, estaría saturado com os atos de indisciplina do jogador de 29 anos e utilizaria outras opções.

O veículo relembra que Southgate já estava usando mais Alexander-Arnold e Wan-Bissaka do que o experiente Walker, e pelo o que parace nada vai mudar.

Muito pelo contrário, o jogador do City, apesar da sua versatilidade, não deve ter uma vaga na próxima Eurocopa de 2021.