O escasso rendimento de Braithwaite no Barça

As coisas não saíram como Martin Braithwaite esperava no Barcelona. Chegou sem a concorrência de Suárez ou Dembélé, machucados, e parecia que teria oportunidades suficientes para mostrar sua qualidade. Até que veio a pandemia do COVID-19, o futebol foi suspenso e Luis Suárez teve tempo de se recuperar e jogar os últimos confrontos do campeonato.

Tanto o uruguaio quanto um Ansu Fati revivido tomaram o seu espaço em vários jogos, enquanto Griezmann, sem mostrar muito, jogou mais pelo seu maior peso na equipe.

Como não pode jogar na Liga dos Campeões, Martin Braithwaite poderia ter disputado o seu último jogo com a camisa do Barça.

O atacante teve 12 minutos contra Alavés e o jornal 'Mundo Deportivo' assegura que o Barça não pensa nele para a próxima temporada e tentará transferi-lo. A ideia é recuperar o investimento, mas, se não for possível, o Barcelona tentará pelo menos um empréstimo para o atacante dinamarquês.

A chegada de algum reforço, a recuperação de Dembélé e Luis Suárez, bem como o crescimento de Ansu Fati, o deixam sem lugar na equipe na temporada 2020-21. Mesmo sem ter um desempenho decepcionante, não conseguiu convencer o barcelonismo.

Se não jogar mais, encerrará sua passagem com onze jogos disputados, quatro como titular (402 minutos) e apenas um gol, que ele não comemorou, e uma assistência. Muito pouco para jogar rodeado pelos melhores do planeta e um desempenho claramente inferior ao apresentado no Leganés.