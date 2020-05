O estilo Sampaoli: 'Pode sair e beber, só peço que renda'

A contratação de Samir Nasri foi uma das mais importantes da equipe de Sevilha por muito tempo. O francês era uma estrela mundial quando chegou e teve em Sampaoli alguém importante para sua adaptação.

O jogador não teve uma boa passagem pela equipe espanhola, mas não por causa do treinador, a quem Nasri lembrou com palavras positivas.

"Tive uma relação de amizade com o Sampaoli. Foi um amigo, não um treinador. Queria tanto que eu fosse ao Sevilha que, para que eu assinasse, dizia 'vem pra cá e pode beber, ir à discoteca quando quiser, fazer o que quiser. Eu te defendo diante da direção'. Só me exigia rendimento nos jogos, no fim de semana", contou em uma transmissão no Instagram.

O atleta contou sobre seu final de carreira marcado por maus momentos, envolvendo um tratamento intravenoso irregular que levou a suspensão de seis meses junto à Uefa.

"O que aconteceu em Los Angeles arruinou a minha carreira. Era uma injeção de vitaminas, legal e tinha receita médica. Mas a clínica onde fui me deu muito mais produto do que devia. Até disse ao Sampaoli para me ‘encostar’, sentia-me inútil. Sentia-me perdido, nervoso e chateado com tudo. Aí o futebol acabou para mim", lamentou.