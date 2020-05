O estranho futebol que o COVID-19 nos apresentou

O mundo do futebol, como o resto da sociedade, não tem outra opção a não ser se adaptar à situação provocada pelo COVID-19. A Bundesliga alemã foi o primeiro dos principais torneios domésticos continentais a retomar a competição. Na Europa, eles já haviam feito isso em países como a Bielorrússia ou as Ilhas Faroe. Na Ásia, a Coréia do Sul, Taiwan e Tajiquistão já haviam retomado o caminho.

Em todos os casos, a situação foi a mesma. O futebol voltou sem o calor do público e sob rigorosas medidas sanitárias. A bola está rolando novamente. Espera-se que nas próximas semanas volte em outros países. Mas isso acontece no meio de um silêncio apenas interrompido pelos sons dos jogadores batendo na bola e pelos comentários e exclamações dos mesmos e de suas equipes técncias. As celebrações de gols foram estranhas. Tudo está diferente.

Diferente também foi para os torcedores do Brugge, declarados na última sexta-feira campeões da Liga Belga pela Assembleia Geral da Liga Profissional, depois de terem suspendido a competição pelo coronavírus.

Os torcedores não puderam sair para a rua, como seria o caso, ou ir ao estádio, animar seus jogadores ao vivo, para comemorar sua décima sexta coroa da liga, que eles já saboreavam antes da paralisação devido à pandemia, ao liderar a tabela com quinze pontos a mais do que o segundo classificado, Ghent, faltando um único encontro para terminar a primeira fase.

O clube teve que se reinventar e encontrou, como em muitas facetas hoje em dia, uma solução virtual. Através de suas contas de mídia e mídia social, organizaram uma 'party' neste domingo da qual os fãs participaram, mas de uma maneira muito diferente.

Foi feita uma revisão dos jogos da liga na campanha, a evolução da temporada foi analisada e tudo resultou em um encontro virtual com os fãs vestidos com camisas e faixas comemorando o título em suas casas, todos animados com um DJ excepcional, o zagueiro Clinton Mata, encarregado de dar ritmo a esta celebração única.

O mundo do futebol sabe que os torcedores são parte determinante de sua idiossincrasia. Mas enquanto aguarda seu retorno quando as circunstâncias o permitem, ele não tem escolha a não ser recorrer a essas maneiras alternativas.