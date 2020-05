O estranho primeiro dia de Pulisic no Chelsea: "Ninguém me notou"

Christian Pulisic chegou ao Chelsea no início da temporada vindo do Borussia Dortmund. Com apenas 21 anos, o americano teve mais dificuldade do que o esperado para se adaptar à sua nova equipe.

Em uma declaração dada ao '13 & Me ', ele revelou o quão complicado foi seu primeiro dia no clube inglês: "Tudo estava muito louco por causa do que aconteceu. Eu tive que voar diretamente das minhas férias de verão logo após a Copa Ouro. semana de folga e eu realmente não tive verão ".

"A equipe já havia começado a pré-temporada no Japão, então eu voei diretamente para lá, sozinho, e então conheci a equipe que havia voado de Londres. Eu tive que ir diretamente para o hotel e a próxima coisa no cronograma era ir diretamente para o treinamento. Eu estava cansado. Eu estava nervoso e não sabia o que pensar, mas 'estou no Chelsea e isso é loucura', disse para mim mesmo ", acrescentou.

E acrescentou sobre o primeiro contato com seus colegas: "Eu entrei no ônibus, eles também tinham acabado de chegar. Todo mundo está meio dormindo, vou e sento no ônibus e ninguém me notou. Ninguém disse nada. Talvez houvesse um ou dois caras que disseram 'olá, olá' e eu disse 'o que está acontecendo aqui?'.

"Nos primeiros dias de treinamento, eu estava nervoso. Você sabe como é quando você se muda para um novo time. Eles são bons rapazes fora do campo, mas para ganhar esse respeito, você precisa mostrar em campo que tem essa capacidade, é assim. esperar até o terceiro dia em que tive um treinamento muito bom, marquei alguns gols, fiz algumas jogadas e assistências agradáveis ​​e depois senti que os meninos vieram e conversaram comigo e obtive o respeito deles", disse o atacante.