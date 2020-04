"O euro vai para mais de R$ 6, Jesus tem que entender o momento"

O Flamengo ainda não chegou a um acordo pela renovação do contrato do treinador Jorge Jesus. O vínculo do luso com o time carioca vai até o dia 20 de junho.

Segundo informações, o valor pedido por JJ para seguir no rubro-negro é de sete milhões de euros por temporada, que pela atual cotação gira em torno aos R$ 43 milhões.

O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, conversou com a 'FlaTV' e comentou sobre as dificuldades enfrentadas na negociação.

"Todos os esforços serão feitos. O presidente Landim já me autorizou e a gente vem conversando com calma, mas aconteceu essa situação que está o mundo... O euro vai para mais de R$ 6, e isso é um fato ruim", começou.

"O Flamengo vai tentar, mais uma vez, renovar com o Jorge. O Flamengo vai fazer a parte dele, mas não depende só do Flamengo... Dependemos também do Jorge entender o momento, entender a situação que estamos hoje", completou.

"É exatamente como a questão de voltar aos treinos: não depende só do Flamengo. Mas o Flamengo vai fazer sua parte. Se você me perguntar se é uma situação extremamente fácil e tranquila, eu te digo: não é fácil e não é tranquila. Como não foi lá atrás . Mas vai dar tudo certo. Vai acontecer o melhor para o Flamengo", concluiu.