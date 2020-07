O Eventon sai na frente do Tottenham por Hojbjerg: 16 milhões

O Eventon sai na frente do Tottenham por Hojbjerg. AFP

Pierre-Emile Hojbjerg, jogador do Southampton, está na mira de Everton e Tottenham para a temporada 2020-21. Mas o primeiro a fazer uma oferta por ele, de acordo com o 'The Times', foi o conjunto 'toffee'. Que teria oferecido 16 milhões pelo meia dinamarquês.