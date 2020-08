O Everton está a um passo de um acordo por James Rodríguez

Problema para uns, solução para outros. O Real Madrid está bem perto de negociar James Rodríguez com Everton nessa janela de mercado.

De acordo com o diário 'Marca', o colombiano, que também se encontra na mira da Lazio, teria dado o 'ok' para reforçar o Everton, equipe comandada por Carlo Ancelotti.

O técnico italiano, que tem um 'feeling' especial com o colombiano, sempre sonhou com a sua chegada. A citada fonte aponta que as negociações rondam os 25-30 milhões de euros, bem distante dos 80 milhões investidos pelos 'merengues' ao Mônaco em 2014.