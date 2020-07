O Everton quer Sergio Romero no gol

Dean Herderson voltará ao United. E será para ficar. Sua chegada poderia provocar a saída de Sergio Romero, que quer contar com minuto e não aceitará, outra vez, o papel de reserva.

Em meio a essa situação, uma opção surgiu. De acordo com a 'ESPN', o Everton seria uma das equipes interessadas no goleiro do Manchester united, embora não seja o único. O Leeds de Bielsa também anotou o nome de Sergio Romero.

O goleiro argentino tem contrato com o United até junho de 2021. Resta saber se ele optará por fazer as malas antes.