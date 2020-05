Jovem insiste por chance no time principal do PSG

Kays Ruiz é um meio-campista francês de 17 anos que deixou as categorias de base do Barcelona e passou a jogar no PSG.

Segundo 'Le Parisien', o jovem vem insistindo há alguns meses para treinar com o time principal, acreditando que se trabalhar com os craques pode ser positivo para a sua formação, mas Leonardo e o clube negaram repetidamente.

O ex-jogador da base catalã teve bom desempenho desde sua chegada a Paris e começa a considerar uma troca de clube já que suas seus pedidos não são atendidos.

Kays Ruiz tem contrato até 2021, quando estará livre no mercado para buscar novos rumos caso ainda se sinta insatisfeito.