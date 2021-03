O exorbitante salário de Mbappé faz o Real Madrid tremer

Kylian Mbappé é um dos nomes da temporada. A continuidade do francês no PSG não está garantida e o próprio atacante reconheceu que ainda não sabe o que fará no futuro.

Enquanto a estrela francesa acumula pretendentes, o Real Madrid e a sua torcida sonham com a sua contratação a várias temporadas.

No entanto, o salário do camisa '7' é um assunto que faz as finanças do Real Madrid sofrerem antecipadamente. O jornal 'L'Équipe' revelou os maiores salários da Ligue 1 e ali estava o nome de Kylian.

O segundo mais bem pago da competição francesa, atrás apenas do seu companheiro Neymar. Mbappé recebe cerca de 25 milhões de euros líquidos por temporada, um valor que cresce com o passar do tempo.

Devido a uma cláusula, esse valor aumenta a cada ano. O seu contrato vai até 2022, ano em que receberia cerca de 26,5 milhões de euros.

Como se fosse pouco, se o atacante assinar a sua renovação com o PSG, o seu salário chegaria até os 30 milhões por temporada. Um valor estratosférico que poderia levar vários clubes a ruína.