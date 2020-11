O fantasma de Bale assombra Hazard

O Real Madrid somou o terceiro tropeço consecutivo no campeonato espanhol neste sábado, 28 de novembro, quando perdeu por 2 a 1 em casa contra o Alavés, embora a derrota não tenha sido a pior notícia para a equipe de Zinedine Zidane.

Apesar do fato de três pontos importantes terem sido perdidos, muitos dos holofotes após a partida apontaram para um Eden Hazard que, novamente, teve que deixar o jogo por motivos além de seu controle. Com menos de meia hora de partida, uma lesão obrigou a estrela belga a ir para o banco.

Um novo revés para um ex-jogador do Chelsea que, mais de um ano após sua contratação, ainda não consegue brilhar e mostrar que está destinado a ser o líder desta equipe devido a suas constantes passagens pela enfermaria.

Se o Real Madrid viveu até pouco tempo um calvário com as ausências devido a problemas físicos de Gareth Bale, o internacional pela Bélgica, infelizmente, parece estar disposto a quebrar os recordes neste aspecto do 'Expresso de Cardiff'.

Até ao momento, como recorda 'Marca', Eden já acumulou um total de sete lesões desde que foi contratado pelo Santiago Bernabéu, algo que o fez passar quase 300 dias fora do campo e que lhe permitiu jogar apenas 28 encontros.

Seus problemas musculares, lesões no tornozelo e até mesmo o coronavírus têm sido um tormento para um Hazard que em nenhum momento conseguiu assumir a forma ideal desde que chegou no verão de 2019.

Os 1.861 minutos, três gols e quatro assistências com que conta como jogador merengue são uma bagagem fraca para o astro que herdou a camisa 7 de um certo Cristiano Ronaldo. É preciso esperar para saber a extensão dessa nova lesão e, quando ele voltar, ver se a sorte por fim acompanha um Hazard que, em 40 dias, fará 30 anos.