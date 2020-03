O fator externo que pode diminuir o preço de Lautaro

Aproveitando a quarentena, o Barça começa a preparar seu roteiro para os próximos meses. Além do plano esportivo e se a Liga terminará ou não, os escritórios de Camp Nou já estão trabalhando horas extras para decidir quais acréscimos podem trazer à equipe. E o de Lautaro Martínez parece mais do que atraente.

A Inter de Milão já deixou claro que não será fácil. No momento, ele está mantendo a cláusula de 111 milhões de euros que o atacante argentino possui. Uma quantidade alta que a equipe do Barça pretende ver reduzida.

Como diz o 'AS', no grupo 'culé' eles pensam que essa crise de coronavírus afetará o mercado, desvalorizando os preços que estavam subindo nos últimos anos. E é aí que ele pretende fazer um truque para facilitar a transferência de Lautaro.

O Barcelona também não está passando pelo seu melhor momento na área financeira, depois de enfrentar a transferência de Antoine Griezmann no verão passado. E as perdas devido à pausa na LaLiga também não ajudam.

Por esse motivo, outras alternativas já foram consideradas, como a introdução de outros jogadores de futebol na operação. Arturo Vidal ou Ivan Rakitic, alguns dos mais famosos. No momento, as posturas entre Inter e Barça estão distantes.

Além de uma possível negociação no futuro, o Barça pode ter optado por Lautaro como substituto natural de Luis Suárez, agora com 33 anos e com uma lesão significativa no joelho.

O atacante da Inter pode trazer uma nova vida - ele tem 22 anos - e uma conexão mais do que notável com Leo Messi, como ambos mostraram na seleção da Argentina. Possui perfil semelhante ao do uruguaio, embora ainda não tenha atingido essa efetividade diante da meta.

Sem jogar um '9' puro no clube italiano, Lautaro tem 16 gols e três assistências nos 31 jogos que disputou este ano sob o comando de Antonio Conte. Resta apenas ver quando o Barça lançará sua ofensiva.