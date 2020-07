O FC Barcelona tem em vista David Alaba, mas com condições

Daí nasce a condição do Barça, se o Alaba chega grátis ao Barcelona em um ano se aceitará sua entrada. Atualmente o Bayern do Munique tem dois jogadores que não desejam renovar contrato no próximo ano, eles são: Thiago Alcántara e David Alaba.

Parece que Alcántara já decidiu emigrar no próximo verão para o Liverpool, mas com o austríaco ainda não se tem seguro o que vai acontecer, não se sabe se continuará outro ano e sairá grátis do clube ou se assinará a extensão de seu compromisso com o lendário conjunto alemão.

A situação de incerteza desequilibra o Bayern, em virtude de que os alemães não querem que o jogador saia sem que gere dinheiro ao clube. Os bávaros aspiram receber dinheiro por ele em uma troca a deixá-lo ir em um ano sem perceber um dólar.

É por isso que clubes poderosos do velho continente, que fazem parte da oferta de apostas e entretenimento da Betway agora disponível em Moçambique, incluindo o Barcelona, observam e acompanham de perto a situação particular do austríaco. O clube acabou incluiu Alaba na lista de possíveis transferências, mas nada foi ainda concretizado, exceto por possíveis planos futuros.

Nas temporadas de transferências anteriores, o Munique foi hermético sobre a proposta de transferência do jogador, mas na situação atual, a opção de compra está aberta para vários clubes.

Uma das razões por que a azulgrana prefere esperar um ano é o problema económico gerado pela crise mundial, pelo que não tem na sua projecção investir no austríaco. Os culés só estimam incorporá-lo gratuitamente na equipe se a contratação for feita diretamente com o lateral em 2021.

Pagar uma transferência a um preço elevado é difícil para o combinado espanhol, uma vez que o salário do jogador é tão elevado que é impossível corresponder a ambos os valores em euros. Os alemães esperam receber cerca de 40 milhões de euros, apesar de o contrato estar concluído

num ano.

O conjunto barcelonés apresentou atrasos e dificuldades na transferência de Lautaro Martínez porque o Inter de Milão se nega a rebaixar o número solicitado pelo argentino e os espanhóis não têm liquidez para enfrentar semelhante despesa.

Alaba, chegará a 2021?

É quase impossível pensar que o vienense consiga chegar a 2021 sem renovar o seu vínculo legal com os alemães ou em outra instância aterrizar em outro clube este verão.

É um defensor versátil, atua com qualidade no campo de jogo, portanto mais de um clube estaria disposto a levá-lo neste verão. Equipes como o Real Madri, o Manchester City ou o Paris Saint-Germain, pelas quais você pode apostar na Betway, poderiam se arriscar por ele, por enquanto o Munique continua tentando convencê-lo a renovar o compromisso.