O FC Porto já sente o cheiro das oitavas da Champions

Em um dia mais tristes da história do futebol mundial, o show teve que continuar. Olympique de Marseilla e Porto se enfrentaram pela 4º rodada da fase de grupos da Champions League.

Antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem ao craque Diego Armando Maradona, que nos deixou aos 60 anos.

Com a redonda já em movimento a primeira boa chance de gol saiu aos 15 minutos, quando Thauvin levantou na área, Germain desviou de cabeça e obrigou Marchesin a saltar para fazer uma linda defesa.

Precisando do resultado e jogando em casa o Marseilla apertou no etapa inicial, enquanto o Porto se defendia com quase todo o time e saia nos contra-ataques.

A estratégia de Sergio Conceição começou a dar certo aos 39', quando após cobrança de escanteio a bola chegou nos pés de Zaidu que precisou de duas finalizações para superar Mandanda e abrir o placar.

Na volta do segundo tempo o Marseilla parecia estar abatido com o gol sofrido até que aos 66' Grujic fez uma falta em Benedetto, recebeu o segundo amarelo e acabou sendo expulso.

No entanto a vantagem dos locais não durou de quatro minutos. Isso porque Corona cobrou um lateral muito rápido e pegou a zaga do Marseilla desarrumada. Marega invadiu a área e acabou sendo derrubado por Balerdi. Pênalti marcado e jogador expulso.

Sergio Oliveira foi para a cobrança, encheu o pé e soltou uma bomba, Mandanda até acertou o lado, mas nada pôde fazer para evitar o segundo dos lusos.

Com a vitória os Dragões chegaram aos nove pontos e ocupam a segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Manchester City que lidera com 12. Já o Marseilla é o lanterna com quatro derrotas seguidas e nenhum ponto conquistado.

Na próxima rodada os portugueses recebem a visita do do time de Pep Guardiola, enquanto o Marseilla encara o Olympiacos.