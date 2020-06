O fim da espera: 100 dias depois, a Premier League está de volta

Os casos positivos de Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi levaram à suspensão de uma competição que tinha o Liverpool a ponto de conquistar o título e o restante das posições, tanto europeias quanto de rebaixamento, em suspense.

As opções e rumores que circularam eram várias. Tanto para cancelar a temporada inteira como coroar o Liverpool e não permitir rebaixamentos. Quando o coronavírus emergiu e atingiu o mundo inteiro e, especialmente, o Reino Unido, um país que se recusou a aceitar a força da pandemia, o futebol ficou em segundo plano e se temeu pela negação do tão esperado título ao Liverpool.

100 dias após Michael Oliver decretar o fim da partida entre Leicester e Aston Villa, a Premier League retorna. Isso acontece com 92 partidas a serem disputadas antes do final de semana de 26 de julho, quando o campeonato termina.

Nada será cancelado. As nove rodadas restantes a serem disputadas e os dois jogos atrasados ​​serão disputados.

Com estes dois, será retornada a competição nesta quarta-feira. Aston Villa-Sheffield United (18:00 hora local) e Manchester City-Arsenal (20:15).

Um encontro com o rebaixamento e a Europa em jogo e outra com o título, já que o Manchester City, se derrotado, deixará a Premier de bandeja para o Liverpool, que só precisará derrotar o vizinho Everton para conquistar o primeiro título da liga em trinta anos.

Manchester City (53 pontos), Chelsea (48) e Manchester United (45) são os grandes favoritos para ocupar os três lugares restantes depois do Liverpool. Embora o Leicester agredeceria a Liga dos Campeões como praticamente um presente, para o Chelsea, com as despesas das transferências de Hakim Ziyech e Timo Werner e o Manchester United, depois de um ano fora da competição continental máxima, é uma obrigação.

Atrás, aparecem o Wolverhampton Wanderers, de Raúl Jiménez, com pontos, posicionados para uma Liga Europa à qual aspiram os surpreendentes Sheffield United (43), Tottenham Hotspur (41) e Arsenal (41). Para essas duas equipes, ambas em fase de reconstrução após a demolição de seus projetos anteriores (Emery e Pochettino), é vital estar na Europa e eles terão que apressar suas opções nos últimos nove jogos da temporada.

O rebaixamento, um dos tópicos mais debatidos, será assunto de várias equipes. De Brighton & Hove Albion (15º com 29 pontos), até Norwich City (lanterna com 21 pontos), todos têm chances de cair. Por esse motivo, os clubes da parte baixa pressionaram para que não houvesse quedas nesta temporada, uma opção descartada.

Com horários escalonados, para que haja futebol a qualquer hora na Inglaterra e partidas praticamente todos os dias, a Premier enfrenta um mês e meio de corrida que recentemente parecia impossível, mas agora está mais perto do que nunca.