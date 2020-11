O fim de uma era no campeão da Europa

O Bayern de Munique não renovará o contrato do zagueiro Jerôme Boateng, que expira no final dessa temporada, segundo informações do diário 'Bild'. Será o fim de uma relação de uma década entre o clube e o atleta.

No entanto, é preciso destacar que Boateng já esteve na rampa de saída várias vezes, mas mesmo assim continuou vestindo a camisa do conjunto bávaro.

A última vez foi no início da temporada passada, quando o então presidente do clube Uli Hoeness recomendou publicamente que o jogador procurasse um novo clube.

Mas Boateng seguiu e fez uma grande temporada com a camisa do Bayern, que acabou sendo premiada com a conquista da Champions League.

Aos 32 anos, Boateng vinha perdendo espaço para nomes como Niklas Süle e Lucas Hernández, porém com as lesões dos dois o alemão ganhou uma sobrevida e passou a compor a zaga com David Alaba.

Agora, com a saída de Boateng e uma complicada negociação pela renovação de Alaba, o gigante alemão deve buscar novas alternativas no mercado.