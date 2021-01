O físico impressionante de Chicharito que abalou as redes sociais

A passagem de Chicharito pelo LA Galaxy está deixando mais luzes do que sombras. O mexicano reconheceu abertamente que não tem estado à altura da equipe norte-americana, mas parece que essa dinâmica mudará em breve.

O ex-jogador do Sevilla mostrou em seu Instagram a mudança física com que tentará voltar ao auge da forma e recuperar a confiança perdida em campo. Além de lutar boxe, ele mostrou que suas pernas ganharam uma massa muscular mais do que considerável.

Esta preparação visa o início da próxima temporada da MLS em 3 de abril. Chicharito, que foi nomeado capitão, é uma referência ofensiva num clube que deve aspirar ao título.