"Flamengo é o time a ser batido", diz Diego Souza

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo é o time a ser batido no país. A opinião é do ex-jogador do clube, Diego Souza, que atualmente atua no Grêmio. O atacante afirmou que o favoritismo do Rubro-negro se dá não só pelos nomes que a equipe tem mas também pelos resultados apresentados em campo.

"Não é um problema a imprensa exaltar o Flamengo. A gente sabe da qualidade do time deles. O favoritismo é merecido. E não só no papel. Eles têm demonstrado isso dentro de campo. É o time a ser batido, com certeza. Os times inteligentes, que enfrentarem o Flamengo, têm que se preparar. É uma equipe muito qualificada", disse o gremista em entrevista à 'ESPN'.

Diego Souza chegou ao Grêmio nesta temporada e em oito jogos já marcou cinco gols. Ele parece ter caído nas graças da torcida quando marcou o gol da vitória do Tricolor contra o Internacional no Campeonato Gaúcho.

O jogador ainda falou sobre as negociações da diretoria do Grêmio com os jogadores sobre os salários neste período de quarentena e paralisação do futebol brasileiro por conta do coronavírus. Para o atacante, a proposta do clube é justa e os jogadores devem as medidas que devem ser tomadas nesta situação.

"Quando se fala em salários, todos temos contratos, compromissos. É uma coisa a ser conversada. A gente sabe que os clubes vão ter problemas com a falta de partidas e de pagamentos das cotas de TV. Aqui no Grêmio, as coisas estão bem encaminhadas para serem resolvidas. A sugestão do presidente é justa e nós, jogadores, temos que aceitar e entender esse momento", concluiu.