Os sete 'intocáveis' de Dome na retomada do Flamengo

Quatro vitórias consecutivas e o segundo lugar no Brasileirão após um início de campeonato irregular. Aos poucos, Domènec Torrent coloca seu estilo de jogo no elenco do Flamengo e o recoloca na briga direta pelo bicampeonato nacional. E o sucesso do time rubro-negro nas últimas partidas tem relação direta com o rodízio promovido pelo treinador.

Nos triunfos contra Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense, Dome levou a campo 25 jogadores. É quase o elenco completo do Flamengo, que conta com 28 atletas. Ou seja, em apenas 11 dias o treinador espanhol deu minutos em campo para 98% dos jogadores que tem à disposição.

O rodízio adotado por Dome ainda não convenceu todos os torcedores do Flamengo, acostumados com os 11 titulares de Jorge Jesus em 2019. Se com o português era fácil dizer que Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol começariam o jogo, com Dome a história é diferente.

No entanto, o treinador espanhol tem seus "preferidos". No rodízio adotado nas quatro vitórias consecutivas, sete jogadores atuaram em todos os jogos, iniciando o jogo ou entrando no decorrer da partida. Isla, Rodrigo Caio, William Arão, Arrascaeta, Michael, Diego e Everton Ribeiro são "intocáveis".

Dos sete citados, apenas o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Giorgian de Arrascaeta foram titulares nas quatro partidas. Os demais atuaram como titulares em pelo menos um jogo, mas foram utilizados nas substituições.

Seja por lesão, convicções do treinador, maior competitividade pela vaga de titular, como a disputa entre Arão e Thiago Maia, ou apenas pela troca natural de jogadores, Dome parece estar encontrando um jeito de fazer o Flamengo jogar como ele deseja.

"Sabemos que é muito complicado jogar na altitude de Quito, por isso estamos tentando rodar os jogadores. É importante para a confiança do time. Também tenho muito mais confiança em todos", disse o treinador, projetando a retomada do time na Libertadores contra o Independiente de Valle na próxima quinta-feira, 17.

O rodízio de Dome (contra Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense):