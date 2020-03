O Flamengo foi contra a paralisação do Campeonato Carioca?

Logo após o anúncio da suspensão, por 15 dias, dos jogos do Campeonato Carioca por causa da pandemia do novo coronavírus, uma das principais polêmicas foi sobre a posição do Flamengo na reunião entre dirigentes e a FERJ (a federação carioca).

Se Botafogo e Fluminense defenderam, desde o início, o adiamento dos jogos, dirigentes de Flamengo e Vasco queriam terminar a fase de grupos da Taça Rio com partidas a serem realizadas nos próximos sete dias.

“Acabou vencendo o cancelamento, pelo posicionamento do Botafogo e do Fluminense, porque o presidente da federação disse que só faria a continuação se fosse um consenso geral. Apesar de a gente ter ampla maioria, como dois clubes se mostraram desconfortáveis para estes sete dias que foram pedidos, não foi possível manter, então vamos ter que acatar com a paralisação”, disse ao Globoesporte.com João Paulo Magalhães, gestor do Boavista que esteve presente na reunião.

Não foi o único relato a dizer que o Flamengo, através de seu presidente, se colocou contrário à paralisação motivada pela pandemia do coronavírus Covid-19 por motivos econômicos – para o seu clube e os demais participantes.

Após a reunião, contudo, Landim disse não ter sido contra a paralisação do estadual. Institucionalmente, o Flamengo emitiu um comunicado no qual diz apoiar a decisão tomada pela FERJ.

“O Clube de Regatas do Flamengo apoia a decisão unânime de paralisação do Campeonato Estadual por 15 dias. O clube respeita e se solidariza com o momento delicado e segue acompanhando os desdobramentos e posicionamentos dos governos Federal, Estadual e Municipal, FERJ e CBF”.