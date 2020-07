O Flamengo quer um ex-auxiliar de Guardiola como treinador

Era ajudante de Guardiola no Barça, Bayern e City e triunfou na MLS, agora está na mira do Flamengo, o campeão da América. Esse é o curriculo de Domènec Torrent.

Jorge Jesus deixou o Flamengo com destino ao Benfica, e a equipe carioca procura um novo treinador. Após o nome de Javier Aguirre ter surgido, Torrent começa a ganhar força;

'Globo Esporte' assegura que Torrent encaixa no perfil buscado pelo clube brasileiro. O treinador se encontra libre após rescindir o seu contrato com o New York City em novembro.

O novo alvo do Fla tem a aprovação de ninguém mais, ninguém menos que Pep Guardiola: “Tudo o que posso dizer é que ele está pronto. Absolutamente pronto para trabalhar em qualquer país. Está incrivelmente bem preparado e tem muita experiência, então eu não tenho nenhuma dúvida sobre a capacidade dele", disse o treinador do City ao 'Esporte Interativo'.

"Aprendi muito com ele, espero que ele tenha aprendido também com a nossa parceria, e é responsável por parte do sucesso que tivemos no Bayern de Munique e aqui no Manchester City. Fico feliz que o nome dele seja considerado especialmente em meio a esse momento estranho de pandemia, no qual não é fácil tomar decisões”, completou.