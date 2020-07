O futebol chega na Twitch pelas mãos do Real Madrid

O Real Madrid poderia ser um pioneiro fora da Premier League ao levar transmissões de jogos de futebol à Twitch. Para os mais confusos, a Twitch é uma plataforma na qual os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela), Inception7 (com foco em jogos como Don't Starve Together e Escape from Tarkov) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos).

Na plataforma, os streamers conversam com sua comunidade, analisam jogos... e agora poderão competir com grandes operadoras pela transmissão de jogos de futebol. Graças ao popular jogo FIFA, a plataforma teve grande sucesso entre os fãs de futebol.

Os proprietários da plataforma, vendo o bom resultado obtido com a transmissão de jogos de videogame, estão pensando em entrar no mundo das transmissões esportivas e, por que não, também para o de debates ou da política.

Real Madrid, Arsenal, PSG e Juventus podem ser acompanhados na nova seção esportiva da Twitch, aponta o portal 'Marca', que lembrou que a Premier League já era acompanhada no Reino Unido através da plataforma 'roxinha' nesta temporada.

Outras equipes devem aderir à iniciativa e também continuar transmitindo jogos da NBA, NHL ou UFC, outros esportes consolidados na plataforma.