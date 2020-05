O futebol na Grécia voltará no dia 6 de junho

Os 14 clubes que competem na Superliga Grega chegaram a um acordo para a finalização do campeonato em campo. Ele será retomado a partir do próximo sábado, 6 de junho.

É (quase) oficial. O futebol grego retornará no início do próximo mês, em menos de três semanas. 6 de junho é o dia marcado em vermelho para os fãs helênicos.

Após muitas semanas de negociação e disputa, foi finalmente acordado que o campeonato seria retomado e terminado no campo de jogo.

No entanto, essa retomada é informal, não oficial. O gabinete de crise que administra a pandemia na Grécia deve dar sua aprovação, mas o jornal 'AS' garante que a mídia local tome isso como garantido.

O Olympiacos é o líder da competição, com 66 pontos, 14 a mais que o segundo, PAOK. AEK, Panathinaikos, OFI e Aris completam o 'play off' pelo título. Eles vão lutar para não descer os sete restantes, apesar de parecer que os piores são Panonios, com 11 pontos, Panatolikos, penúltimo com 17 e Xanthi, com 18.