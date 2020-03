O futuro da Champions: o que será decidido na terça-feira?

A UEFA sabe que deve agir agora para definir antecipadamente o que será disputado nos próximos meses. Parece que tudo aponta para adiar a Eurocopa para 2021 para tentar encontrar datas possíveis para se encaixar nas competições no nível do clube.

Para isso, é preciso ter a aprovação da FIFA. Essa será a primeira pergunta a ser respondida nesta terça-feira. Mas o órgão europeu também colocará o futuro da Liga dos Campeões na mesa.

Ainda com dois jogos pendentes correspondentes às oitavas-de-final (Manchester City-Real Madrid e Juventus-Olympique de Lyon), a UEFA sabe que deve cortar semanas no calendário de alguma forma, porque ainda não sabe quando os compromissos restantes podem ser disputados.

Por esse motivo, como falamos nos últimos dias, ela tentará alterar o formato. O primeiro plano que é considerado, como diz o 'AS', é jogar as quartas de final em uma única partida e fazer um 'Final Four' a partir das semifinais.

A partida das quartas de final pode ocorrer em um estádio neutro, possivelmente em um país que não é um dos pontos focais do COVID-19. A partir daí, a UEFA transferiría a competição para Istambul, que originalmente sediaria a grande final.

Dessa forma, as quatro equipes que chegarem às semifinais jogarão esses 'Final Four' na Turquia: dois jogos das semifinais e a final. Três jogos para jogar, possivelmente em questão de três a quatro dias para encaixar as datas.

Um formato que também alcançaria a Liga Europa. Gdansk, na Polônia, utilizaria Istambul para sediar a 'final four' do segundo torneio internacional do Velho Continente.

Será terça-feira quando esta proposta será posta à votação por Giorgio Marchetti, secretário de competições. Para ser aceito, deve receber a validade das 55 federações, além da da FIFA.

É um efeito dominó: a FIFA deve mudar o Mundial de Clubes para abrir espaço para a Eurocopa, que por sua vez, se a data for alterada, dará à Champions e à Liga Europa a oportunidade de encurtar seus torneios e facilitar o término das ligas, se o coronavírus permitir.