O futuro de Casemiro está garantido no Real Madrid

Com apenas 21 anos, Casemiro aterrizou no Real Madrid no meio da temporada 2012-13, chegando ao Bernabéu procedente do São Paulo.

Desde então, o meia brasileiro de 28 anos disputou 229 partidas oficiais com a camisa 'merengue' sobre seus ombros, marcando um total de 22 gols.

Casemiro foi pouco a pouco ganhando protagonismo até se converter em um dos jogadores mais importantes da equipe, uma peça vital para no time titular de Zidane.

Por tudo isso, o Real Madrid quer acertar o quanto antes a renovação do contrato do meia. O atual contrato é válido até 2023, mas o clube que segurá-lo por muitos anos mais.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', os representantes de Casemiro estão tranquilos com a sua situação, já que sabem que o futuro do brasileiro está garantido no Real.