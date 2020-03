O futuro de Cazorla, mais enigmático do que nunca

Santi Carzola, que chegou a ser desacreditado pelos médicos, que disseram que ele poderia ter sérios problemas até mesmo para caminhar, surpreendeu a todos. O meia voltou aos gramados em alto nível pelo Villarreal. Por isso, seu futuro é questão de estado em La Cerámica.

De acordo com o diário 'Marca', o jogador ainda não tomou nenhuma decisão a respeito do seu futuro, já que o seu contrato se encerra no dia 30 de junho. Continuar no Villarreal ou pendurar as chuteiras.

Essa parada indefinida do futebol não será grata para nenhum jogador, justamente em uma altura da temporada em que se veria o melhor rendimento dos atletas, menos ainda para os veteranos.