O futuro de Emerson pode ser decidido no Betis-Barcelona

A visita do Barcelona ao Betis neste domingo, 7 de fevereiro, terá um protagonista claro. Muitos olhos estarão sobre Emerson, que nas últimas semanas começou a soar para vestir a camisa do Barça.

Parecia que o Paris Saint-Germain acabaria contratando o brasileiro, mas o lateral, propriedade compartilhada entre Verdiblancos e Barça, agora aponta para o Camp Nou.

A situação do jogador de 22 anos é peculiar, pertencendo a ambos os clubes. Embora na altura tenha sido acordado que passaria duas temporadas no clube sevilhano e depois iria para o catalão, esta já é a sua terceira temporada no Benito Villamarín.

Precisamente neste estádio vai visitar neste domingo a equipa de Ronald Koeman, em busca dos três pontos na rodada número 22 da LaLiga, num jogo em que os dois clubes com certeza vão aproveitar para falar sobre a situação de Emerson e, quem sabe, fechar um acordo para o próximo verão.