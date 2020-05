O futuro de Haaland no Real Madrid está nas mãos de Achraf?

No Real Madrid, eles pensam a longo prazo. Não apenas a temporada 2020-21 é importante, mas também as outras temporadas que estão por vir.

O portal 'AS' garante que no Bernabéu eles querem Erling Haaland. Mas sua chegada não seria para este verão, mas sim para daqui a dois: eles pensam nele a partir de 2022.

O futuro madridista de Haaland estaria vinculado ao de outro jogador merengue, Achraf Hakimi. O jogador está emprestado ao Borussia Dortmund e a entidade aurinegra deseja prolongar esse empréstimo.

O Real estaria avaliando o que fazer com Achraf. No caso de ceder e estender sua permanência em Dortmund, a equipe o faria pensando no possível futuro para Haaland no Bernabéu.

Segundo este jornal, em Madri acreditam que, se optarem por permitir que Achraf continue na Borussia, em alguns anos poderão tornar a entidade alemã mais flexível na negociação da transferência do craque Haaland.

Achraf encerra seu contrato com o Real Madrid em 2021. Seu agente falou recentemente sobre seu futuro e deixou claro que ele retornará ao Bernabéu. "Voltaremos a Madri. Achraf é o melhor em sua posição", disse Alejandro Camano.

Resta ver qual decisão a equipe comandada por Zidane tomará a esse respeito.