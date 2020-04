O futuro de Jovic estaria... no Atlético de Madrid?

Ele marcou 27 gols em 48 jogos no Eintracht Frankfurt, mas no Real Madrid as coisas são muito diferentes. Luka Jovic ficou na metade de jogos, começando em apenas oito deles e comemorando apenas um par de gols.

Os números do Jovic na LaLiga não têm nada a ver com o da Bundesliga, um jogador que desembarcou no Santiago Bernabéu como uma das principais contratações do time, o 'killer' que o time merengue precisava tanto após a partida de Cristiano Ronaldo, o mesmo que a equipe ainda precisa.

Porque entre os 23 dias em que esteve afastado devido a lesão, a falta de oportunidades e a falta de pontaria no campo, todos os olhos apontam para Jovic voltar pela mesma porta em que entrou há menos de um ano atrás.

E é nesse ponto que nada mais e nada menos que o Atlético de Madrid entra. O 'OK Diario' garante que o grande rival da capital espanhola receba com agrado a possível chegada de um jogador que não se garantiu no Real, mas que seria do agrado do próprio Diego Simeone. Tudo isso sem esquecer o interesse do Chelsea, Napoli e Tottenham no atacante de 22 anos.

Lembre-se de que o Real Madrid investiu 60 milhões de euros em Jovic. Portanto, não há dúvida de que ele tentará tirar proveito de sua saída de alguma forma. A mídia mencionada, no entanto, descarta completamente a tarefa, apostando todas as suas cartas em uma transferência para a equipe rojiblanca.