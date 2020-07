"O futuro de Messi? É motivo de preocupação"

Cada vez que Laporta fala, o barcelonismo escuta. O ex-presidente do conjunto azulgrana se mostrou preocupado com o que pode acontecer com Leo Messi a partir de 2021.

"É um motivo de preocupação", disse o ex-dirigente 'culé' a 'TV3' quando foi perguntado pelo futuro do atacante argentino, que ainda não renovou o seu contrato.

Laporta não confia na atual diretoria. 'Quando digo que estaremos vigilantes, esse é um dos assuntos ao qual me refiro", disse.

"Messi é um jogador que ainda tem muitos anos de carreira, é o melhor jogador da história e é preciso criar as condições adequadas para que ele continue. A atual diretoria não está sabendo lidar com certos assuntos", completou Laporta.

Laporta ainda não decidiu se será candidato as eleições de 2021. Mas uma pesquisa determinou que se a eleição fosse agora, ele ganharia com ampla vantagem.

Por fim, enviou uma mensagem a Bartomeu, atual presidente: "Em 2010, o Barça era a referência mundial. Ainda da tempo, um ano, e espero que consiga, mas duvido.