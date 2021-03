O futuro de Mingueza está nas mãos da nova diretoria

Mingueza conseguiu conquistar um espaço no esquema de Koeman. Ele já leva 29 partidas nessa temporada com a equipe principal, 23 delas como titular... mas sua renovação ainda não aconteceu.

Ele tem contrato até o próximo mês de junho. Depois disso, ele estará livre. O Barcelona tem em sua manga a opção de ampliar de forma unilateral por mais dois anos, mas não está claro se o clube exercerá tal opção.

O jogador tem tudo para conquistar sua renovação e a prova disso foi o aumento do seu salário, que aconteceu quando ele atingiu os 15 jogos oficiais com a primeira equipe.

Ele cresceu exponencialmente e, na segunda-feira passada, fez seu primeiro gol como azulgrana (não havia marcado nem na equipe B). Um rendimento que não passou despercebido.

Há quem acredite que, apesar de sua boa vontade e seu coração 'culé', o jogador não tenha espaço na primeira equipe. Que não estaria a seu nível. E, por isso, clubes menores que o Barça estariam bastante interessados em ter o jogador em seu elenco, ainda mais sabendo que ele poderia chegar grátis.

O 'Estadio Deportivo' disse que Betis, Brighton e Sampdoria estariam muito interessados em Mingueza, mas que sua saída do 'can Barça' dependerá apenas se o clube renovará com ele ou não.