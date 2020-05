O futuro de Tonali está nas mãos do Barça

Um verdadeiro leilão está montado por Sandro Tonali. O jogador que vinha sendo frequentemente relacionado aos grandes clubes da Itália, começou a ter o seu nome ligado ao Barcelona.

Em um contexto sem coronavírus, as chances do meia italiano desembarcar no Camp Nou seriam bem altas. No entanto, o investimento por ele será muito alto e isso deixa o Barça praticamente fora da equação.

Mesmo assim, o Barça pode influenciar o futuro da jovem promessa italiana. As negociações com a Juventus por Pjanic e a desejada operação por Lautaro com a Inter terão consequências no Brescia.

Com o pouco dinheiro que cada clube disponibilizará para a próxima janela de mercado e dependendo dos movimentos no meio de campo, Tonali poderá não se mover.

O Barcelona e a Juventus podem fazer uma troca e, nesse cenário, Tonali não seria tão prioritário. No caso da Inter, caso não consiga a venda de Lautaro, poderá receber algum meia do Barça, como Vidal, por exemplo.

De qualquer forma, o Brescia aguarda os próximos acontecimentos. E mesmo sabendo que os valores do mercado são irreais em plena pandemia, não está disposto a liberar a sua joia por qualquer trocado.