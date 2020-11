"O futuro do futebol português? João Félix"

João Félix e Diogo Jota estão chamando a atençõa da Europa em suas respectivas equipes. Os jogadores de Atlético de Madrid e Liverpool são fundamentais em clubes e o treinador do Benfica, Jorge Jesus, falou sobre eles.

"O João Félix, como vocês sabem, foi trabalhado aqui nesta casa. Ele explodiu quando eu já não estava em Portugal, mas tive a oportunidade de ver os jogos dele no Brasil. Sempre disse que ia ter um percurso acima do normal e está justificando isso", disse JJ.

"Não tenho dúvidas que vai ser melhor e uma grande referência para o futebol português. Está no Atlético de Madrid e para se destacar em um plantel daqueles, tem que ter muito valor", completou.

Por outro lado, também destacou as qualidades de outro jogador que está dando o que falar, Diogo Jota no Liverpool. "O Diogo Jota é daqueles jogadores que começou do nada, não teve a facilidade de começar nas grandes equipes, e foi subindo até chegar onde chegou. No ano passado foi a surpresa no campeonato inglês e agora chegou à melhor equipe do mundo, que ganhou tudo no ano passado, e eu sei disso porque fui uma das vítimas deles no Mundial de clubes", destacou Jorge Jesus.

"Quando você chega ao Liverpool e joga mesmo tendo Salah, Mané e Firmino é preciso ser um grande jogador. É bom para o futebol português, para a Seleção Nacional e para Fernando Santos", concluiu.