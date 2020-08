O futuro incerto de Van de Beek

Depois de ser peça chave no Ajax que encantou a Europa na temporada 2018-19, Donny van de Beek ainda rende muitas especulações.

No entanto, depois do coronavírus as coisas se complicaram no mercado e o jogador sabe muito bem disso. Em declarações a 'Fox Sports', o jovem falou sobre o seu futuro.

"É muito difícil que aconteçam contratações no futebo europeu nesse verão, estamos falando de um momento complicado financeiramente", disse.

"Ainda não está nada certo, mas continuo sendo jogador do Ajax e estou orgulhoso de estar nessa equipe. Me divirto jogando aqui. Se não tivesse surgido o coronavírus as coisas poderiam ser diferentes", completou.