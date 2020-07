"O futuro? Me limito a fazer o meu trabalho"

O técnico do Barcelona, ​​Quique Setién, falou antes do derby contra o Espanyol, onde destacou o significado de um derby e falou sobre um futuro a que Bartomeu se refere.

O presidente da equipe catalã confirmou Setien para a próxima temporada. "Não tinha a sensação de que as coisas pudessem mudar. Superei esses momentos no futebol, me limito a fazer o meu trabalho", afirmou o treinador.

Um dos pontos quentes foi novamente o VAR, questionado pelo clube. "Não ouvi as palavras do presidente, mas ele fez isso com o devido respeito. Há situações em que todos sentimos a falta do instrumento que todos conhecemos. Às vezes, é preciso checar com o VAR e outras, não", disse Setien.

"No final, temos uma ferramenta extraordinária, mas não é usada de maneira unificada. Precisamos esclarecer tudo isso porque é confuso. Sempre há uma equipe em um momento que se beneficia", acrescentou ele sobre as críticas à arbitragem por vídeo nos últimos dias.

Setién garantiu que está "bastante feliz" não apenas com os resultados, mas com "os sentimentos", apesar de criticar a mídia. "Acho que fizemos muitas coisas bem; enfatizo isso porque sei que vocês só olham o resultado para decidir se um técnico deve continuar ou não. Esse é o circo, mas eu tenho meus próprios critérios, vocês não me convencem", afirmou.

"É claro que podemos vencer a LaLiga. A realidade e a matemática mostram isso", afirmou um Setien enfaticamente que deixou vários nomes no caminho.

Um deles é Griezmann, protagonista da vitória contra o Villarreal: "No outro dia, ele fez uma intervenção extraordinária, mas não a baseou apenas nisso. Ele é de qualidade suficiente para demonstrar seu nível, como fez no outro dia; um momento de inspiração extraordinária em que os três no ataque se entenderam muito bem".

Ele também falou de Arthur, de quem ele disse que "continua treinando, está ansioso e entusiasmado e tenta fazer o melhor possível". "Depois, há a decisão sobre se eu quero escalá-lo ou não", acrescentou sobre um jogador que desapareceu das rotações.

Quem não estará contra o Espanyol será De Jong, que é esperado contra o Valladolid. "Seria ideal. As sensações estão melhorando e a ideia é que seja escalado", explicou ele ao holandês.

De Arturo Vidal garantiu que eles terão que perguntar ao chileno sobre seu futuro, já que o Cantábrico conta com ele, bem como todos os jogadores que têm contrato.

Finalmente, de Ansu Fati disse que "está indo muito bem". "Ele é um garoto que desperta muito interesse e é muito receptivo quando quer melhorar e expandir seu repertório e condições. Ele está dando pequenos passos, que são os que o farão realmente crescer", acrescentou.

Setién falou que "um derby não tem nada a ver com os momentos atuais ou a classificação" e que "todo mundo vai se esforçar ao máximo em um jogo que pode levar o Espanyol à Segunda Divisão. "Não é culpa do Barcelona, ​​é o processo de um ano que termina", disse ele.