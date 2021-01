O Galatasaray aceitará a oferta do Portland Timbers por Falcao

O Portland Timbers será, se Radamel Falcao aceitar, o novo destino do 'Tigre'. O colombiano fará as malas uma vez o Galatasaray entre em acordo com a equipe da MLS.

O diário 'AS' assegura que o clube turca não dificultará a operação, diante do desejo do colombiano de começar uma nova aventura.

"Vive um momento triste. Deixei que ele fosse tratado na Espanha. Tem uma grande personalidade e é um jogador importante. Não tenho nada a dizer sobre a sua qualidade. Acredito e sei que Falcao se sente mais triste que todos por não puder ajudar a equipe. Me reuni com ele durante 45 minutos. Essa camisa sempre será sua, mas respeitaremos a decisão que ele tomar. Falcao é um dos nossos jogadores mais valiosos, independentemente de jogar ou não", disse Fatih Terim em entrevista coletiva.

Dessa forma, e depois de ver como o Inter Miami de David Beckham descartou a contratação do atacante colombiano, o seu destino deve ser mesmo o Portland Timbers.