O garoto de 16 anos que ganhou 40.000 euros com torneio de FIFA 20

'Neat110' alcançou uma marca importante com apenas 16 anos de idade. O jovem jogador de e-sports foi proclamado campeão da eLaLiga Santander de FIFA 20 e receberá 40.000 euros por isso.

Ele chegou ao torneio sem representar nenhuma equipe profissional, algo que apenas outro dos 16 participantes no total cumpriam. O restante era apoiado por clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal e Betis, entre outros.

Na final, 'Neat 110' perdeu 1-0 na partida de ida para o 'Cone', representante do Espanyol. E ainda por cima, ele perdeu um pênalti no início do segundo, mas finalmente venceu seu rival por 4-1 e se proclamou campeão.