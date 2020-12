O generoso bônus que o Barça ganhará se passar como líder do grupo

O Barça enfrenta a Juventus no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões (confira as prováveis escalações de Barcelona e Juventus). Neste ponto, as coisas estão assim: os catalães lideram com 15 pontos, enquanto os 'bianconeri' estão em segundo lugar com 12. Atrás, com apenas um ponto e sem opções, estão o Dínamo de Kiev e Ferencvaros.

No aspecto puramente esportivo, todo mundo quer sempre terminar por cima, claro. Mas desta vez eles também teriam outro motivo convincente: o dinheiro que embolsariam se conseguissem passar como primeiro do grupo.

No Camp Nou, eles pegaram a calculadora. Se vencer a Juve, diz o portal 'Marca', o Barça acrescentará 25,7 milhões de euros aos seus cofres. Isso é o que eles obteriam por seis vitórias. A esse valor, seria necessário adicionar também os 15,25 milhões correspondentes que já estavam segurados por estarem na competição.

Na melhor das hipóteses (se o Barça vencer a Juve), se somarmos tudo, o Barça ganharia um total de 40,95 milhões de euros. Esses quase 41 milhões virão a calhar para a entidade do Barça que, economicamente, não está exatamente no seu melhor momento.

Mas tudo depende do que acontecer com a Juventus. No momento, o Barça já venceu cinco vezes. Tendo em conta que, por vitória, a UEFA dá 2,7 milhões de euros, o Barça já garantiu o montante de 13,5 milhões. Esse número subiria para 16,2 se conseguir vencer seu rival nesta terça-feira. E se eles empatarem? Nesse caso, o Barça embolsaria 14,4 milhões de euros. Automaticamente indo para as oitavas de final, a UEFA adicionaria outro prêmio de 9,5 milhões de euros.

A pandemia causou perdas infinitas. O Conselho de Administração, liderado por Tusquets, disse recentemente que não poderia pagar a folha de pagamento de janeiro.

Com isos, além do prestígio de vencer a Juve de Cristiano e do mérito desportivo que esta acarreta, nesta terça-feira estão em jogo 2,7 milhões de euros que, somados aos anteriores, somam 40,95 milhões. Sem dúvida, um bônus vital em tempos de crise.