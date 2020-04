O gesto carinhoso de Danny Rose: 'centenas' de pizzas doadas aos profissionais da saúde

Danny Rose, que recentemente trocou o Tottenham pelo Newcastle, criticou recentemente a pressão política para que os jogadores diminuíssem seus salários na Premier. Mas suas ações solidárias falam por ele. Desta vez, ele provou isso com uma doação surpresa para os profissionais de saúde de um centro médico de Londres.

Especificamente, do North Mid Hospital. Conforme revelado pela própria conta no Twitter do centro, o zagueiro inglês enviou "centenas de pizzas" a eles, algo pelo qual publicamente agradeceram,

O próprio Rose se referiu a isso mais tarde: "Eu queria dizer em nome de todos os meus amigos que vocês são os heróis. Vocês provavelmente não estão recebendo o reconhecimento que merece, por isso só quero agradecer muito".

Essa iniciativa se soma a outra que ele havia realizado alguns dias antes, quando doou 23.000 euros para outro hospital.