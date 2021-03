Na próxima segunda-feira, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Uma data para lá de especial.

Diante disso, o Barcelona quis aproveitar o jogo contra o Osasuna para homenagear todas as suas torcedores e mulheres do mundo todo.

O time catalão entrou em campo com uma camisa especial no gramado do El Sadar. Com o '8M' nas costas e algumas frases em prol a luta pela igualdade de gênero.