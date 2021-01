O gigante sofre, mas continua vivo

Depois de Atlético de Madrid e Real Madrid terem ficado pelo caminho na Copa do Rei, eliminados por equipes da terceira divisão da Espanha, hoje foi a vez do Barcelona tentar a sorte.

O time de Ronald Koeman encarava o Cornellà, que havia eliminado os 'colchoneros' na rodada anterior. Para não ter surpresas e afastar a zebra, o holandês escalou um time misto.

A partida começou com o Barça no controle, o time azulgrana tinha maior posse de bola, mas concentrava muito as suas jogadas em um meio de campo bastante congestionado. Enquanto o Cornellà marcava sob pressão e aguardava a bola do jogo.

As primeiras chances só começaram a sair aos 29', quando Ontiveros mandou para fora desperdiçando uma boa jogada do time da casa. O Barça respondeu rapidamente com Trincão, que pegou uma sobra na entrada da área e bateu firme para defesa de Ramón.

Aos 37', pênalti a favor do Barcelona. Após a bola ter sido levantada na área, Araujo se antecipou e foi derrubado por Estellés! Pjanic foi para a cobrança, pegou muito mal na bola e o goleirão Ramon acertou o canto para fazer uma defesaça!

Na segunda etapa, Koeman colocou Dembélé em campo, o Barça passou a abrir mais o jogo e as oportunidades foram se acumulando.

O tempo ia passando e o Barcelona não conseguia abrir o placar. Griezmann mandou para fora uma chance clara de gol. Enquanto isso, o Cornellà esperava.

Até que aos 78', o árbitro marcou outra penalidade a favor do Barcelona. Moreno acertou o rosto de Lenglet dentro da área, pênalti. Dembélé bateu no meio do gol e goleiro Ramón só teve que mexer o pé para afastar o perigo e pegar o segundo da partida.

Depois disso o Barça apertou, Braithwaite teve uma clarissíma, mas mandou para fora. Segundos depois foi a vez de Pjanic experimentar e parar em Ramón, o nome do jogo.

Com o empate por 0 a 0 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação. E logo nos primeiros minutos, Dembélé conseguiu superar o goleiro rival com uma bomba de fora da área e abrir o placar.

Já na reta final do encontro, o Cornellà ainda teve o zagueiro Estelles expulso pelo segundo amarelo, e o Barcelona, no último minuto, marcou o segundo. Em um contra-ataque mortal, Pedri rolou para Braithwaite, que só teve o trabalho de empurrar para as redes com o gol aberto.

Agora o Barcelona espera o sorteio para conhecer o seu próximo adversário. Seja quem for, uma coisa está clara, não existe rival fácil nessa Copa do Rei.