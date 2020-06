O gol perdido na Alemanha que causa vergonha alheia

Foi no minuto 40 em partida válida pela segunda divisão da Alemanha. O Osnabrück avançou em um contra-ataque veloz e se deparou com a zaga do Stuttgart aberta.

O goleiro Kobel se viu com dois jogadores adversários dentro da área, enquanto a defesa voltava correndo atrasada. Foi uma daquelas ocasiões que causam desespero dos marcadores e que tende a acabar em prejuízo.

Kobel saiu para tentar tirar espaço do atacante que conduzia a bola, mas deixou o outro lado aberto. Era onde estava Girth, que havia entrado no minuto 30 para substituir Amenyido.

O inglês recebeu sozinho e bateu de primeira, mas o chute rasteiro acertou a trave e a bola se afastou da meta sendo observada pelo atacante incrédulo.