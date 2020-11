O gol que Jadon Sancho procura, mas não encontra

A temporada 2020-21 está sendo um tanto difícil para Jadon Sancho. O ponta direita de 20 anos já nos acostumou a vê-lo marcar gols com uma facilidade surpreendente, mas esta temporada ainda não fez a sua estreia na Bundesliga.

Após nove jogos disputados pelo Borussia Dortmund, o internacional inglês já viu o gol duas vezes: na DFB Pokal contra o MSV Duisburg e na partida da segunda rodada da Liga dos Campeões contra o Zenit. Curiosamente, os dois gols foram marcados de pênalti.

Mas na Liga Alemã a história muda. E é que o jovem talento inglês já foi titular em seis partidas oficiais, mas sem sorte diante do gol rival. Porém, isso sim, deu algumas assistências.

O grande talento britânico, ex-jogador do Manchester City, acumulou dois gols e três assistências, muito longe dos 20 gols e 19 assistências que conquistou no ano passado em 44 partidas oficiais.

Além disso, o portal 'AS' lembra que Sancho foi criticado na última derrota do Borussia contra o Bayern de Munique, depois de 13 bolas perdidas. Por fim, o inglês acabou com a paciência de Favre, que o substituiu aos 69 minutos do jogo.