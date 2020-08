O golaço contra de Alaba que acalmou o Barcelona

Era o 3º minuto de jogo quando Ter Stegen já estava pegando bola do fundo do gol. Müller venceu o goleiro alemão na área e fez o 1 a 0 no placar.

Esse gol parecia ter matado o Barça. Normal. Depois de tanta expectativa, apenas 180 segundos se passaram até o 'golpe'. Mas então apareceram Jordi Alba, Alaba, Luis Suárez e a fortuna.

O lateral esquerdo plantado na frente da área após um grande passe cortado para trás dos centrai. Ele levantou a cabeça e viu como Suárez pedia a bola no coração da área completamente sozinho.

O uruguaio não tinha marcador, mas estava entre Alba e o uruguaio David Alaba. Este parecia aproveitar o mau cruzamento do camisa 18, que não deu à bola a força que a posição de Suárez exigia, mas sua contribuição foi fundamental para o 1-1.

E o austríaco, na tentativa de limpar a bola, enganou Neuer com um gol contra e colocou a bola no ângulo do gol do Bayern aos 7 minutos.