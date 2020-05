O governo britânico quer que a Premier desperte o espírito da nação

Isso foi expresso por Dominic Raab, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. O governo do Reino Unido quer que a Premier retorne, mesmo a portas fechadas, para inspirar os cidadãos.

O futebol inglês será o novo 'keep calm and carry on' dos tempos do 'Blitz', os mais de oito meses de bombardeio contínuo que o Reino Unido sofreu durante a Segunda Guerra Mundial.

Raab também explicou que, em contrapartida, trabalha para que as competições retornem, mesmo que a portas fechadas, desde que seja algo que possa ser feito com segurança e sustentabilidade.

A Premier League está suspensa desde 13 de março, devido à pandemia de coronavírus que assola o mundo, mas principalmente a Europa.