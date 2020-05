O governo dará sinal verde à Bundesliga, mas nos dias 22 ou 29

Dia chave para o futuro do futebol alemão... e, portanto, também para os europeus. O governo do país alemão decidirá o que fazer com a Bundesliga e parece que a resposta será positiva com o reinício.

Embora na terça-feira tenha anunciado a Reuters a aprovação do reinício no dia 15, parece que a Bundesliga voltará, mas um pouco mais tarde.

O 'The Athletic' informou nesta quarta-feira que a competição alemã retornará nos dias 22 ou 29 de maio, já que o governo solicitará que todos os clubes tenham uma quarentena preventiva extra por duas semanas antes do retorno da competição.

Embora as notícias sejam positivas para a reabertura dos campeonatos, é um golpe para as autoridades do futebol na Alemanha, que estavam confiantes de que poderiam começar praticamente com treinamento em grupo e que estavam ansiosas para terminar a temporada antes de 30 de junho.

Se essa quarentena extra for realizada, parece que a competição pode demorar ainda mais para reiniciar, pois os jogadores terão que fazer algum treinamento em grupo antes de poderem jogar novamente.