"O GPS diz minha velocidade... e às vezes me surpreendo!"

O 'hype' que Adama Traoré está criando no mundo do futebol por ocasião da sua estreia na Seleção Espanhola é sensacional. Nesta quinta-feira, o ponta dos Wolves falou em uma entrevista coletiva em suas primeiras palavras após sua estreia oficial com a Absoluta.

E ele começou explicando sua maneira de trabalhar aquele físico espetacular que possui hoje em dia. “Trabalho tem, como profissional que sou. Não levanto peso porque ganho volume muito rápido. Faço outros tipos de trabalho”, disse.

Ele mantém um bom relacionamento com Ansu Fati, que ele conhece bem de La Masia. "Com Ansu falei de tudo. Passamos algum tempo juntos no Barça, mas não falo sobre se vejo ele bom para o Barcelona ou não. Minha mentalidade é melhorar a cada dia", disse o ex-jogador do Barcelona.

Quão rápido será o jogador que inclusive fica surpreso por sua velocidade? Assim detalhou Adama, que deixou mostras contra Portugal do que é capaz de fazer pelos lados: “Nunca fiz aquele teste. Gostaria, mas o GPS me diz a velocidade que faço em campo. Às vezes me surpreende, mas é meu jogo".

Além disso, seu lema é claro: “Cada dia que não melhoro é um dia perdido para mim”. E revelou ainda que não teve contacto com Kanouté e seu salto para 'la Roja': “Não falei com ele sobre a Seleção. Conheci-o quando era criança, é uma grande personalidade no Mali, mas não falei com ele desse tema".

“Luis Enrique me pede para fazer o meu melhor, para fazer a minha parte para ganhar jogos. Só posso agradecer a ele, a sua equipe, aos médicos pela confiança. Por insistirem em que eu viesse. Se há três marcadores perto de mim, significa que existem rivais livres", concluiu.