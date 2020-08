O grande desafio do 'Mister Champions'

Poucos treinadores podem dizer que a Champions League é sua competição fetiche. Zidane, treinador do Real Madrid, é um dos que foram tocados por essa varinha mágica.

O francês é o rei absoluto da Liga dos Campeões, nunca tendo perdido um mata-mata (passando em nove de nove). Como se não bastasse, o francês conquistou as três Champions em que comandou o time merengue e ainda por cima de forma seguida.

Mas tudo tem seu fim e essa estatística pode acabar nesta sexta-feira. O Manchester City começa com um 1-2 a seu favor conseguido na partida de ida no Bernabéu e poderá quebrar a sequência de 'Zizou'.

O treinador 'merengue', que perdeu apenas seis jogos em 40 nesta competição, chega mais do que pronto para a batalha, com um XI mais do que definido para tentar uma proeza a ser adicionada ao capítulo das grandes noites europeias do Real.

Quem não vai é Bale, que ficou de fora do elenco por vontade própria. O próprio Zidane confirmou isso na prévia do confronto: "Gareth decidiu não jogar."

Um problema a menos para o técnico, que insistiu em uma coletiva de imprensa que a partida é uma final: "Há quatro finais se quisermos ir até o fim".

A mensagem otimista do francês penetrou profundamente em seus jogadores, que estão diante de uma oportunidade histórica de conquistar mais uma Champions.