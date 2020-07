O grande medo do Leicester

A temporada do Leicester é impressionante. Não chega ao mesmo nível do ano em que foi campeão, mas está a um passo da classificação para a Champions. Os 'foxes' estão um ponto atrás do Chelsea (63 pontos) e igualados em quarto lugar com o Manchester United (62 pontos).

Na última rodada da Premier League, o Leicester encara justamente os 'red devils' por uma vaga na Champions. Mas no momento, Brendan Rodgers deve pensar em como vencer o Tottenham de Mourinho logo mais.

Apesar da importância do duelo, o treinador está bastante preocupado com a provável saída de Chilwell, como aponta o jornal 'The Sun'. De acordo com a citada fonte, o clube acredita que ele pode deixar o King Power Stadium mesmo com a classificação para a Champions.

Na atual temporada, o inglês marcou três gols e deu quatro assistências em 33 jogs.